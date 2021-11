Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé affiche d’énormes ambitions pour son avenir !

Publié le 14 novembre 2021 à 14h30 par T.M.

Après avoir inscrit un quadruplé ce samedi contre le Kazakhstan, Kylian Mbappé a fait savoir qu’il ne comptait clairement pas en rester là que ce soit en équipe de France ou bien avec le PSG.

Ça y est, la France a validé son ticket pour la Coupe du monde au Qatar ! Dans un an, les hommes de Didier Deschamps défendront donc leur couronne et pour cela, les Bleus pourront bien évidemment compter sur un certain Kylian Mbappé. Ce samedi, le joueur du PSG a d’ailleurs largement contribué à la victoire des siens contre le Kazakhstan (8-0). Mbappé a rendu une copie parfaite avec notamment un quadruplé. Une prestation XXL de la part du joyau français, qui veut encore frapper fort à l’avenir.

« J'ai toujours dit que je voulais écrire l'histoire de mon pays »