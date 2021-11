Foot - PSG

PSG : Thierry Henry s’enflamme totalement pour Kylian Mbappé !

Publié le 14 novembre 2021 à 13h10 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé n’a de cesse d’émerveiller les foules, Thierry Henry ne cache pas qu’il se retrouve quelque peu en l’attaquant du PSG.

Arrivé au PSG en 2017, Kylian Mbappé a gravi les échelons à vitesse grand V pour devenir l’un des meilleurs joueurs au monde et sans doute le meilleur jeune attaquant d’Europe. Ce samedi soir, l’international français de 22 ans a une nouvelle fois émerveillé les observateurs en inscrivant un quadruplé et en délivrant une passe décisive contre le Kazakhstan, permettant ainsi à l’Equipe de France de valider son billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Et de son côté, à l’occasion d’un entretien accordé au Journal du Dimanche , Thierry Henry n’a pas caché percevoir des similitudes entre lui et Kylian Mbappé, un garçon qu’il a toujours dit grandement apprécier.

« C'est un joueur que j'apprécie beaucoup »