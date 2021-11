Foot - PSG

PSG - Malaise : Thierry Henry monte au créneau pour Pochettino !

Publié le 14 novembre 2021 à 11h10 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino est critiqué par de nombreux observateurs, Thierry Henry a choisi de se ranger du côté de l’entraineur du PSG.

Bien que les résultats obtenus par le PSG ne soient pas mauvais, Mauricio Pochettino subit les foudres de nombreux observateurs en ce début de saison. En effet, ces derniers lui reprochent le visage peu séduisant de son équipe qui dépend trop de ses individualités et qui ne s’impose pas comme une force collective. Dans ce contexte, l’Argentin arrivé en janvier dernier n’a de cesse de réclamer du temps, ce à quoi des observateurs critiques rétorquent que le temps n’existe pas dans un club comme le PSG. Cependant, de son côté, Thierry Henry dit comprendre la position de Mauricio Pochettino au sein de l’écurie parisienne.

Thierry Henry trouve que Mauricio Pochettino a des circonstances atténuantes