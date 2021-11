Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar reçoit un énorme message pour son avenir !

Publié le 13 novembre 2021 à 21h45 par B.C.

Alors que Neymar a récemment laissé planer un gros doute sur la suite de sa carrière internationale après le Mondial 2022, Cafu espère de son côté que la star du PSG ne prendra pas sa retraite.

Régulièrement sous le feu des critiques, Neymar pourrait décider de prendre du recul à partir de 2023. En effet, la star du PSG a expliqué dans un documentaire diffusé sur DAZN que la Coupe du monde 2022 au Qatar pourrait marquer la fin de sa carrière internationale avec le Brésil. « Je ne sais pas si j’ai encore assez de force mentale pour continuer à jouer au football », s’était justifié Neymar. Une sortie qui avait fait énormément parler et sur laquelle est revenu Cafu, légende de la Seleção.

« Le Brésil perdrait une figure »