PSG : Le constat inattendu de Pierre Ménès sur Mbappé !

Publié le 15 novembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Malgré la performance XXL de Kylian Mbappé samedi soir avec l’équipe de France face au Kazakhstan, Pierre Ménès estime que l’attaquant du PSG n’a pas été très inspiré dans le jeu.

Alors que l’équipe de France a proposé un véritable festival offensif samedi soir contre le Kazakhstan (8-0), validant ainsi officiellement son billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, Kylian Mbappé a orchestré l’attaquant tricolore. Auteur d’un 4 buts et une passe décisive, l’attaquant du PSG a assurément été le meilleur joueur sur la pelouse du Parc des Princes. Sur son blog Pierrot Le Foot , Pierre Ménès analyse la prestation XXL de Mbappé en lui attribuant la note de 9, mais note toutefois un bémol.

« Il n’a pas été extraordinairement inspiré dans le jeu »