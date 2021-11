Foot - PSG

PSG : Après sa prestation XXL, Kylian Mbappé reçoit des messages forts !

Publié le 14 novembre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Auteur d'un quadruplé face au Kazakhstan ce samedi, Kylian Mbappé a fait l'unanimité. Présents en conférence de presse ce dimanche, Hugo Loris et Dayot Upamecano ont salué l'incroyable prestation du joueur parisien.

Championne du monde en 2018, l’équipe de France défendra son titre au Qatar l’année prochaine. Ce samedi, les hommes de Didier Deschamps ont obtenu leur ticket en écrasant le Kazakhstan au Parc des Princes (8-0). Dans son jardin, Kylian Mbappé a été élu homme du match après son quadruplé, le premier depuis celui réalisé par Just Fontaine lors de la Coupe du monde 1958. « Les records sont fait pour être battus ! J’ai toujours voulu marquer l’histoire de l’équipe de France et du football. Il y a un jeune qui regarde la télévision et voudra battre ce record-là, mais j’ai toujours eu la détermination de laisser mon nom, et j’espère continuer comme ça ! Mes objectifs ? Tout gagner ! Je suis dans deux grandes équipes, et à partir de ce moment-là on ne peut pas se cacher ! L’objectif c’est de tout gagner à chaque fois ! » a confié l’ailier du PSG après la rencontre. Une prestation saluée par l’ensemble de la presse européenne, mais aussi par Didier Deschamps : « C'est une très belle soirée pour lui dans l'efficacité mais il en a tellement eu avant. Ses compteurs sont déjà si élevés. Il commence petit à petit à devenir performant dans le jeu de tête en plus. Il affole les compteurs. Il a pu étaler toute sa classe et son efficacité. Et je veux saluer aussi son état d'esprit. Il aurait pu mettre un quintuplé mais il a laissé Antoine marquer le penalty ».

« Il est fait pour battre les records gagner énormément de titres »