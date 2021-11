Foot - PSG

PSG : Real Madrid, Galactiques... Quand une star de l'OM s'enflamme pour le PSG !

Publié le 14 novembre 2021 à 4h00 par A.M.

Attaquant de l'OM, Arkadiusz Milik reconnaît que l'effectif du PSG est impressionnant.

Cet été, le PSG a frappé très fort en recrutant six joueurs de très haut niveau à savoir Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Lionel Messi et Nuno Mendes. Un mercato impressionnant qui a fait parler dans toute l'Europe, et même à l'OM. Interrogé sur le mercato parisien, Arkadiusz Milik compare l'effectif du PSG à celui des Galactiques du Real Madrid.

Milik impressionné par le PSG