Foot - PSG

PSG - Malaise : Vers un terrible coup dur pour Pochettino avec Neymar ?

Publié le 15 novembre 2021 à 21h45 par H.G. mis à jour le 15 novembre 2021 à 21h47

Alors que le PSG affrontera Manchester City en Ligue des champions dans une semaine, Neymar a dû déclarer forfait pour le match contre l’Argentine avec le Brésil prévu dans la nuit de ce mardi à mercredi.

La trêve internationale fait de nouveaux des dégâts parmi les joueurs du PSG. En effet, la semaine dernière, Julian Draxler a été touché musculairement et manquera donc les six prochaines semaines de compétition. Son année 2021 est donc désormais terminée, et il pourrait ne pas être le seul à revenir blessé dans la mesure où Neymar a lui-aussi été victime d’un pépin physique, à une semaine du déplacement du PSG sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions.

Neymar est victime d’une gêne dans la région de l’adducteur de la cuisse gauche