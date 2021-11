Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario se dessine pour l’avenir de Xavi Simons…

Publié le 15 novembre 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 15 novembre 2021 à 20h40

Alors que le contrat de Xavi Simons au Paris Saint-Germain expirera en fin de saison, la tendance actuelle ne va clairement pas dans le sens d’une prolongation pour le jeune milieu néerlandais.

Depuis maintenant plusieurs années, le Paris Saint-Germain est victime d’un phénomène d’exode massif de ses jeunes pépites issues de son centre de formation dans la mesure où il n’est pas en mesure de leur offrir du temps de jeu dans son équipe – ou qu’il ne fait pas assez pour les aider à en avoir. De nombreux joueurs ont ainsi quitté leur club formateur parisien au cours des dernières années, et le phénomène pourrait se reproduire en fin de saison avec une portée médiatique bien plus forte avec Xavi Simons. À seulement 18 ans, le milieu néerlandais a effectivement une très grosse réputation, tant pour ses performances avec les jeunes du PSG que pour son image sur le plan marketing depuis son plus jeune âge.



En fin de contrat le 30 juin, le club parisien aimerait naturellement prolonger son joueur arrivé en 2019 en provenance du FC Barcelone. Seulement voilà, malgré des négociations débutées il y a maintenant plusieurs mois, aucun terrain d’entente n’a été trouvé. Et pour cause, Xavi Simons serait tout simplement frustré de son statut au PSG, chose qui le rendrait réticent à l’idée de parapher un nouvel engagement. Il faut dire que le natif d’Amsterdam surnage en catégorie de jeunes, et c’est pourquoi il estime mériter une chance et quelques minutes en équipe première. Selon les informations de Fabrizio Romano, sa prolongation pourrait justement être conditionnée à ces minutes dans l’effectif entrainé par Mauricio Pochettino. Son agent Mino Raiola aimerait donc obtenir la garantie que Xavi Simons pourra bénéficier d’une place dans le groupe pro du PSG avant de l’y installer sur la durée.

Un horizon bouché au PSG pour Xavi Simons ?

Problème, la situation actuelle ne doit clairement pas le rassurer. Apparu à plusieurs reprises avec l’équipe première du PSG lors de la préparation estivale, Xavi Simons avait alors réalisé des prestations intéressantes. Mais depuis, le droitier capable d’évoluer aussi bien au milieu que dans une position de faux numéro 9 n’a plus une seule fois été convoqué dans un groupe par Mauricio Pochettino. Pire encore, lui et Edouard Michut ne s’entrainent même plus avec le groupe pro, mais avec l’équipe des U19. Bref, autant dire que tout cela ne plaide pas en la faveur du PSG et de son ambition de prolonger Xavi Simons. Et le moins que l’on puisse dire est que Mauricio Pochettino ne s’est clairement pas montré rassurant quant à un changement de cette tendance, changement pourtant attendu et espéré par de nombreux observateurs.



« Est-ce qu'il y a une explication ? Oui, il y a une explication: on a 33 joueurs pros dans l'effectif. Les jeunes joueurs ont besoin de se montrer, ce n'est pas idéal de s'entrainer avec le groupe pro la semaine et le week-end de rester à la maison pour jouer à la playstation. Ils ont besoin de compétition, c'est pour cela que je le laisse à disposition des autres équipes. Mon staff et moi avons toujours aimé utiliser des jeunes. Mais un jeune n'a pas seulement besoin d'espace, il doit sentir qu'il peut jouer, qu'il a cette option. Sinon la motivation initiale peut vite se transformer en frustration. Et au lieu d'une progression, on assiste à une régression. Le fait de jouer avec les jeunes lui fait se sentir important, et là il peut continuer à progresser. Notre travail passé parle pour lui-même, ce n'est pas que des mots. On aimerait pouvoir compter sur ces jeunes à l'avenir. Mais c'est un problème de la structure, qui fait que ces jeunes ont du mal à se faire une place », expliquait l’entraîneur argentin en conférence de presse juste avant la trêve internationale.

Le FC Barcelone serait maintenant prêt à le faire revenir