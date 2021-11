Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta pourrait bientôt régler un dossier à 1Md€ !

Publié le 15 novembre 2021 à 18h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone peut compter sur l’éclosion de Gavi en guise d’éclaircie dans cette première partie de saison délicate, le club catalan pourrait très bientôt réussir à boucler sa prolongation.

Le plan de la reconstruction du FC Barcelone commence à se dessiner. Celui-ci passera en premier lieu par Xavi en guise d’entraîneur, lui qui a remplacé Ronald Koeman sur le banc du club catalan il y a près de deux semaines en ayant paraphé un contrat le liant au Barça jusqu’en juin 2024. Et ce début de cycle va clairement s’appuyer sur la jeunesse et les jeunes pousses de l’écurie barcelonaise. Ainsi, l’objectif est naturellement de s’assurer leurs services sur le long terme. Dans cette optique, Ansu Fati et Pedri ont tout deux prolongé leurs contrats avec le FC Barcelone avec des clauses libératoires fixées à 1Md€. Et visiblement, Gavi pourrait très bientôt suivre leurs traces…

Le FC Barcelone pourrait bientôt blinder Gavi avec une clause à un milliard d’euros !