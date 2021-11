Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a fixé une date pour cette priorité de Xavi !

Publié le 15 novembre 2021 à 15h00 par La rédaction

Cherchant à se renforcer offensivement, le FC Barcelone suivrait la situation de Raheem Sterling de près. Mais le club catalan ne devrait pas attendre éternellement une réponse de Manchester City.

Suite aux blessures d’Ousmane Dembélé et d’Ansu Fati et après le malaise cardiaque de Sergio Agüero, le FC Barcelone chercherait du renfort pour son secteur offensif. Et Xavi serait tombé sous le charme de Raheem Sterling. Depuis l’arrivée de Jack Grealish, et avec la concurrence de Phil Foden et de Riyad Mahrez, l’Anglais peine à se faire une place dans le onze titulaire de Pep Guardiola (seulement 6 titularisations sur 15 matchs disputés toutes compétitions confondues). De ce fait, l’entraîneur du Barça ne serait pas contre récupérer l’ailier de 26 ans en prêt avec obligation d’achat. Mais Joan Laporta aurait fixé une date limite dans le dossier.

Joan Laporta veut une réponse début décembre pour Sterling