Mercato - PSG : Le retour de Lionel Messi au Barça est déjà programmé !

Alors qu'il a signé au PSG cet été, Lionel Messi a fait clairement savoir qu'il comptait revenir au Barça en tant que dirigeant. De son côté, Joan Laporta verrait également d'un bon oeil l'idée de rapatrier La Pulga pour qu'il intègre son organigramme.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas trouvé de solution avec Joan Laporta pour prolonger. Alors qu'il a rejoint le PSG librement et gratuitement cet été, l'international argentin a déjà ouvert la porte à un retour au Barça, mais en tant que dirigeant. « Est-ce j’aimerais revenir au Barça ? Oui. J’ai toujours dit que j’aimerais pouvoir aider le club et être utile . J’aimerais être secrétaire technique à un moment. Je ne sais pas si cela va être à Barcelone ou non. Ou si cela sera d’une autre manière. S’il y a une possibilité, j’aimerais apporter quelque chose car c’est le club que j’aime et j’aimerais qu’il continue à aller bien, qu’il continue de grandir et d’être l’un des meilleurs du monde » , a confié Leo Messi à Sport dernièrement. Mais qu'en pense Joan Laporta, le président du FC Barcelone ?

