PSG : Une excellente nouvelle se confirme pour Sergio Ramos !

Publié le 16 novembre 2021 à 20h45 par A.M.

Alors qu'il a récemment repris l'entraînement collectif, Sergio Ramos continue de s'entraîner normalement. De bon augure en vue de son grand retour à la compétition.

Après de longues semaines d'attente, Sergio Ramos semble enfin sur le retour. En effet, le défenseur espagnol, arrivé libre cet été au PSG, n'a toujours pas pris part à la moindre seconde sous les couleurs parisiennes. Et pour cause, il a enchainé les pépins musculaires entre les conséquences de son opération au genou et ses gènes au mollet, Sergio Ramos doit toujours attendre pour faire ses grands débuts.

Ramos toujours présent à l'entraînement collectif