PSG - Malaise : Pochettino aurait pris une grande décision pour Neymar !

Publié le 16 novembre 2021 à 19h45 par A.D.

Touché à l'aine, Neymar devrait rentrer à Paris ce mercredi pour effectuer des tests médicaux. Alors que le choc face à Manchester City se profile, Mauricio Pochettino devrait reposer son numéro 10 ce samedi face à Nantes, et ce, pour qu'il soit en pleine possession de ses moyens le mercredi suivant.

Actuellement avec la sélection brésilienne, Neymar devrait revenir à Paris plus tôt que prévu. Touché à l'aine, la star du PSG ne disputera pas le choc face à l'Argentine ce mercredi matin. Pour se soigner et être apte pour le prochain rendez-vous de Ligue des Champions face à Manchester City, Neymar devrait revenir en France ce mercredi selon L'Equipe . Une information confirmée par la presse espagnole.

Neymar reposé face à Nantes pour Manchester City ?