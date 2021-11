Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino reçoit une grande nouvelle pour Neymar !

Publié le 16 novembre 2021 à 15h10 par A.M.

Bien qu'il ait du déclarer forfait pour le choc contre l'Argentine, Neymar, attendu à Paris mercredi matin, ne susciterait pas l'inquiétude au sein du staff du PSG.

Présent au Brésil afin de disputer les deux rencontres comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022 contre la Colombie et l'Argentine, Neymar est finalement rentré plus tôt que prévu à Paris. Et pour cause, le numéro 10 du PSG a déclaré forfait pour le choc contre l' Albiceleste à cause d'une douleur aux adducteurs de la cuisse gauche. Les Brésiliens étant déjà assurés de se qualifier pour la Coupe du monde, aucun risque n'a été pris avec Neymar alors que le PSG affrontera Manchester City dans une semaine.

Pas d'inquiétude pour Neymar ?