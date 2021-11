Foot - PSG

PSG/Real Madrid : L'hommage de Griezmann envers Mbappé et Benzema !

Publié le 15 novembre 2021 à 8h26 par La rédaction mis à jour le 15 novembre 2021 à 8h28

Depuis son retour en Équipe de France, Karim Benzema semble s'entendre de mieux en mieux avec ses coéquipiers, notamment Kylian Mbappé. Antoine Griezmann leur a d'ailleurs rendu un grand hommage, saluant la qualité de leur association.