PSG - Malaise : Pochettino reçoit une grande nouvelle pour Messi !

Publié le 14 novembre 2021 à 22h10 par D.M.

Comme l'a annoncé Lionel Scaloni, Lionel Messi devrait être titularisé face au Brésil mercredi prochain.

Touché au genou et aux ischios-jambiers, Lionel Messi avait loupé les dernières rencontres du PSG. Mais malgré les douleurs, l’attaquant a accepté de répondre favorablement à la convocation de Lionel Scaloni et de se rendre en Amérique du Sud afin de disputer les prochaines rencontres de l’Argentine comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022. Le sélectionneur a décidé de laisser sur le banc Lionel Messi pour le premier match face à l’Uruguay samedi dernier. Mais l’international argentin semble avoir bien récupéré et devrait être titularisé face au Brésil mercredi prochain.

Messi devrait disputer le match face au Brésil