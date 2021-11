Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar reçoit un conseil très clair !

Publié le 16 novembre 2021 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur Neymar, Cafu reconnaît que si le numéro 10 du PSG se concentrait plus sur le football, sa carrière serait bien plus aboutie.

Bien que le talent de Neymar ne fasse aucun débat, son comportement en dehors des terrains et son hygiène de vie laissent parfois à désirer. Le numéro 10 du PSG est d'ailleurs souvent critiqué sur ses aspects, notamment lorsque son rendement sur le terrain est en berne. Et pour Cafu, Neymar doit absolument être encore plus professionnel.

«Il faut se consacrer à 100% au football»