PSG - Malaise : Lionel Messi envoie un énorme message sur sa situation !

Publié le 17 novembre 2021 à 9h15 par A.M.

Titulaire contre le Brésil dans la nuit de mardi, Lionel Messi a disputé l'intégralité de la rencontre malgré sa récente blessure. Mais le joueur du PSG envoie un message rassurant.

Blessé avec le PSG, Lionel Messi avait raté les déplacements à Leipzig puis à Bordeaux avant la trêve internationale. Cela n'a pourtant pas empêché Lionel Scaloni de convoquer l'ancienne star du FC Barcelone pour disputer les deux rencontres de l'Albiceleste comptant pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2022. Entré en jeu contre l'Uruguay (1-0) vendredi, Lionel Messi était bien titulaire pour le choc contre le Brésil dans la nuit de mardi à mercredi et il a disputé l'intégralité de la rencontre qui s'est conclue par un nul (0-0) suffisant pour qualifier l'Argentine pour le prochain Mondial. Et après le match, Lionel Messi a mis les choses au clair.

«Je me sens bien sinon je n’aurais pas joué»