Mercato - PSG : Les bonnes nouvelles s'enchainent pour l'adaptation de Messi !

Publié le 17 novembre 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il aurait eu du mal à s'adapter au PSG lors de ses premières semaines à Paris, Lionel Messi verrait enfin le bout du tunnel. Alors qu'il vient de qualifier l'Argentine pour la Coupe du Monde et qu'il a trouvé une maison et une école pour ses enfants, l'international argentin serait désormais libéré d'un énorme poids et ne penserait plus qu'à remporter des titres avec le PSG. D'ailleurs, grâce au vestiaire de Mauricio Pochettino, Leo Messi serait désormais comblé à Paris.

Arrivé au Barça alors qu'il n'avait que 13 ans, Lionel Messi a dû prendre la porte lors du dernier mercato estival. En fin de contrat le 30 juin avec le club catalan, l'international argentin n'a pas réussi à trouver une solution avec Joan Laporta pour prolonger. Ainsi, Lionel Messi a été contraint de faire ses valises et de se trouver un nouveau point de chute pour poursuivre sa brillante carrière. Et c'est à Paris, du côté du PSG, que La Pulga a décidé de migrer. Toutefois, son adaptation sous ses nouvelles couleurs a été loin d'être simple. Habitué à sa vie barcelonaise, Lionel Messi aurait eu bien du mal à s'intégrer à l'environnement parisien. Toutefois, il semblerait que le natif de Rosario soit maintenant entré dans une toute nouvelle phase au PSG.

Leo Messi se sent mieux à Paris

Selon les informations d' AS , divulguées ce mercredi après-midi, Lionel Messi aurait retrouvé la sérénité et le sourire après un été riche en émotions, avec le sacre en Copa America et le départ précipité du FC Barcelone vers le PSG. Alors que l'Argentine s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2022 organisée au Qatar, La Pulga voudrait désormais se focaliser sur le club parisien et sur son objectif de remporter tous les trophées possibles sous la houlette de Mauricio Pochettino. Et en ce qui concerne son intégration au PSG, Lionel Messi aurait fait un grand pas en avant dernièrement. En effet, Leo Messi et Antonella, sa compagne, auraient enfin trouvé une maison et une école pour leurs enfants. Ainsi, le vétéran de 34 ans pourrait désormais ne penser qu'à ses performances sportives avec le PSG.

Lionel Messi veut tout rafler avec le PSG