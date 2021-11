Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse opération est toujours possible pour Icardi !

Publié le 17 novembre 2021 à 15h10 par A.M.

Peu utilisé au PSG, Mauro Icardi serait toujours suivi par la Juventus qui a maintenu le contact avec l'entourage de l'attaquant argentin.

En fin de contrat en juin 2024, Mauro Icardi n'est plus qu'une option secondaire au PSG. Arrivé en 2019 à Paris, l'attaquant argentin déçoit depuis de nombreux mois au point de jouer désormais les seconds rôles au PSG face à la concurrence des stars du secteur offensif, à savoir Angel Di Maria, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Par conséquent, un départ n'est pas à exclure, d'autant plus que les récents problèmes conjugaux de Mauro Icardi, affichées sur la place publique, ne plaident pas en sa faveur.

La Juve n'a pas lâché Icardi