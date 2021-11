Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une destination déjà choisie par le clan Haaland ?

Publié le 17 novembre 2021 à 15h15 par A.C.

Performant avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland devrait être l’un des gros dossiers du prochain mercato estival, avec le PSG ou le Real Madrid prêts à faire des folies pour le recruter.

L’été s’annonce bouillant pour Erling Haaland. Resté au Borussia Dortmund à la fin de la saison dernière, l’attaquant de 21 ans devrait sans aucun doute être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival, grâce à une clause de départ qui s’activera dans son contrat. Tout club voulant le recruter pourra en effet le faire pour seulement 75M€, soit la moitié de la valeur que lui donne actuellement le site spécialisé Transfermarkt . Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain est très intéressé par Haaland, mais cela serait également le cas du Real Madrid, qui rêve d’un incroyable duo avec Kylian Mbappé.

La famille Haaland voudrait vivre en Espagne