Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Benzema... Le Real Madrid fait une fantastique promesse à Haaland !

Publié le 17 novembre 2021 à 11h45 par A.C.

Erling Braut Haaland fait partie des profils appréciés par le Paris Saint-Germain, mais du côté du Real Madrid on semble déterminés à rafler la mise.

Il est l’autre prodige du football européen, pour lequel les plus grands clubs devraient batailler lors du prochain mercato estival. A seulement 21 ans, Erling Haaland est déjà une star mondiale et le Borussia Dortmund va avoir du mal à le retenir, sachant qu’une clause de départ de 75M€ s’activera dès le mois de juin 2022. Une somme dérisoire pour un joueur de son calibre qui attise encore plus l’intérêt, avec notamment le Paris Saint-Germain, dont nous vous parlions sur le10sport.com dès le 25 aout dernier. Le PSG devra toutefois faire attention à la concurrence du FC Barcelone, des cadors de Premier League, mais surtout du Real Madrid, qui semble planifier un été 2022 phénoménal.

Le Real Madrid veut une attaque stellaire