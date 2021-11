Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 17 novembre 2021 à 10h45 par A.C.

La puissance économique des clubs de Premier League pourrait représenter un véritable danger pour le Real Madrid, dans la course à Kylian Mbappé.

Dans seulement quelques semaines, Kylian Mbappé pourra négocier avec le club de son choix. Son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en effet en juin prochain et pour le moment, une prolongation ne semble absolument pas être au programme. Plusieurs clubs devraient donc se presser pour lui dérouler le tapis rouge dans les premiers jours de 2022 et c’est bien sur le cas du Real Madrid. Depuis 2017 et le départ de Mbappé au PSG, le président Florentino Pérez semble se préparer à cette revanche...

La Premier League tourne la page Mbappé