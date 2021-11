Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi affiche une position claire dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 17 novembre 2021 à 8h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé se dirige tout droit vers un départ libre du PSG en fin de saison, la direction parisienne refuserait encore de rendre les armes.

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé devrait vraisemblablement quitter le Paris Saint-Germain à cette date. Déjà sur le départ l’été dernier, l’international français aura alors le champ dégagé pour rejoindre le Real Madrid. Le club espagnol travaillerait toujours dans l’optique de l’enrôler au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, et ce dans un contexte où une prolongation de Kylian Mbappé au PSG ne semble vraiment pas être sur les rails.

Le PSG essayera de conserver Kylian Mbappé jusqu’au bout