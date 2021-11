Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour cette star de Pep Guardiola !

Publié le 17 novembre 2021 à 1h15 par H.G.

Alors que le PSG a été cité sur les traces de Riyad Mahrez, tout indique que cette piste est d’ores et déjà à oublier pour le club parisien.

Dans un contexte où Kylian Mbappé se dirige tout droit vers un départ libre au terme de son contrat le 30 juin prochain, le PSG va devoir penser à renforcer son attaque afin de compenser la perte de l’international français. Et dans cette optique, il a été annoncé que le club de la capitale se penchait sur la situation de Riyad Mahrez, ce dernier étant même annoncé sur le départ de Manchester City cet hiver dans la mesure où il n’est pas un titulaire indiscutable en l’état. Cependant, à peine avancée, cette piste semble d’ores et déjà être bonne pour les oubliettes.

Le PSG peut faire une croix sur Riyad Mahrez