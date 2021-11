Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le mystère reste entier pour ce dossier brûlant de Laporta !

Publié le 16 novembre 2021 à 19h30 par Th.B.

N’étant plus indéboulonnable à Manchester City, Raheem Sterling pourrait être amené à quitter le club pour le FC Barcelone. Cependant, que ce soit du côté du joueur ou du Barça, les intentions resteraient floues à ce jour.

Pas indispensable aux yeux de Pep Guardiola en ce début de saison, malgré ses performances XXL avec la sélection anglaise lors du dernier Euro, Raheem Sterling ne semble plus vraiment entrer dans les plans de l’entraîneur de Manchester City. En atteste son temps de jeu depuis la reprise de la compétition en août dernier. Et cette situation sportive va de pair avec la situation contractuelle de Sterling, dont l’engagement avec Manchester City prendra fin à l’issue de la saison prochaine. De quoi permettre au principal intéressé de faire un point sur son avenir courant octobre lors du Financial Times Business of Sport US summit . « S'il y avait l'option d'aller ailleurs pour avoir plus de temps de jeu, je serais ouvert à cela... En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c'est la Premier League et j'ai toujours pensé qu'un jour peut-être j'aimerais jouer à l'étranger et voir comment je relèverais ce défi ». Depuis, les rumeurs concernant une potentielle arrivée de Raheem Sterling au FC Barcelone se sont multipliées, d’autant plus que Xavi Hernandez, le nouvel entraîneur du Barça , réclamerait à son président Joan Laporta des renforts dans le secteur offensif du club culé décimé par diverses blessures et indisponibilités. Et le dossier Sterling entrerait dans une toute nouvelle phase.

City mettrait Sterling dos au mur

À l’occasion de son hebdomadaire rendez-vous avec son Here We Go Podcast , Fabrizio Romano a dévoilé de nouvelles informations ce mardi. D’après le journaliste, Manchester City semblerait être prêt à tourner la page Raheem Sterling. En effet, les dirigeants mancuniens auraient fait savoir à leur attaquant et son entourage qu’il faudrait qu’il prenne une décision finale. Qu’il choisisse de prolonger son bail ou de partir, l’international anglais aurait l’obligation d’en faire part au comité de direction de Manchester City alors que du côté du FC Barcelone, on continuerait de rêver à sa venue.

Le Barça est toujours dans le flou pour la date de l’offensive !