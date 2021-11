Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid est largué pour ce dossier prioritaire de Doha !

Publié le 16 novembre 2021 à 16h45 par Th.B.

Le Real Madrid aurait des vues sur Erling Braut Haaland afin d’effectuer une double opération avec Kylian Mbappé l’été prochain. Cependant, les relations froides entre Florentino Pérez et Mino Raiola chambouleraient les plans du club merengue. Le PSG sait à quoi s’en tenir.

Et si le Real Madrid retirait une épine du pied du PSG dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland ? Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, dont le contrat au PSG prendra fin en juin prochain, le Paris Saint-Germain prend en considération l’option Haaland, comme le10sport.com vous le révélait le 25 aout dernier. Néanmoins, il faudrait que le PSG parvienne à convaincre le buteur du Borussia Dortmund, sous contrat jusqu’en juin 2024 dans lequel une clause libératoire de 75M€ est incluse, qu’il sera la star incontournable de l’effectif parisien pour que ce dernier accepte de déposer ses valises au PSG selon El Nacional. Ce qui ne sera pas une mince affaire. Néanmoins, le Real Madrid ne serait plus dans le coup pour Erling Braut Haaland.

Le Real Madrid, hors course pour Haaland ?