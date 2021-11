Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger pour ce successeur de Mbappé !

Publié le 16 novembre 2021 à 16h10 par La rédaction

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG songerait à s'attacher les services de Karim Adeyemi. Mais le club de la capitale n'est pas seul sur le dossier. La formation parisienne va devoir faire face à un autre concurrent en plus du FC Barcelone.

L’été dernier, le PSG a refusé de se séparer de Kylian Mbappé. Le club de la capitale se trouve désormais avec le risque de voir l’attaquant de 22 ans partir libre, lui qui est en fin de contrat en juin prochain. Les Rouge-et-Bleu espéreraient toujours que l’international tricolore prolonge son engagement. Néanmoins, le PSG ne voudrait pas se retrouver pris au dépourvu si Kylian Mbappé vient à quitter Paris en fin de saison. De ce fait, Leonardo surveillerait quelques dossiers de près pour la succession du numéro 7 parisien. Comme le10sport.com vous le révélait le 25 août dernier, Erling Haaland et Robert Lewandowski seraient les priorités du PSG. Néanmoins, le directeur sportif du club de la capitale suivrait également d’autres pistes comme celle menant à Karim Adeyemi. L’international allemand est auteur d’un très bon de saison avec le RB Salzbourg (15 buts et 2 passes décisives en 22 matchs toutes compétitions confondues). En revanche, le PSG ne serait pas seul sur le dossier, le FC Barcelone suivant également Karim Adeyemi de près. Mais en plus du Barça , le PSG va devoir lutter avec un autre club pour l’Allemand.

Dortmund toujours en pole pour Adeyemi