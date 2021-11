Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Frenkie de Jong a déjà deux pistes XXL pour son avenir !

Publié le 16 novembre 2021 à 16h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone serait actuellement en pleine réflexion concernant l’avenir de Frenkie de Jong, deux clubs resteraient à l’affût en cas de départ du Néerlandais.

En 2019, le PSG a connu un gros échec avec Frenkie de Jong. Le Néerlandais était l’une des priorités d’Antero Henrique mais a finalement pris la direction du FC Barcelone. Après des débuts concluants, Frenkie de Jong s’est montré plus en difficulté chez les Blaugrana, et le départ de Ronald Koeman pourrait un peu plus compliquer sa situation. D’après les informations du journaliste José Alvarez, le Barça envisagerait en effet de se séparer de Frenkie de Jong afin de renflouer ses caisses, ce qui pourrait alors relancer l’intérêt du PSG, mais d’autres cadors européens seraient déjà sur le coup.

Le Bayern et City sous le charme de Frenkie de Jong