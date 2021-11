Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta tente un incroyable coup avec... Adrien Rabiot !

Publié le 16 novembre 2021 à 9h00 par D.M.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta envisagerait de recruter Adrien Rabiot, sous contrat jusqu'en 2023 avec la Juventus.

« Nous allons étudier ça avec le club et nous déciderons. C’est tôt, mais nous allons travailler pour renforcer l’équipe, c’est toujours une opportunité ». Présenté à la presse le 8 novembre dernier, Xavi espère du mouvement lors du prochain mercato hivernal. Mais selon ESPN , le nouvel entraîneur du FC Barcelone ne disposera que d’une enveloppe de 10M€ pour mener à bien son recrutement. Xavi aurait décidé d’axer ses recherches sur un joueur offensif. Mais Joan Laporta serait tombé sous le charme d’un milieu de terrain français..

Laporta veut recruter Rabiot, mais...