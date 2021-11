Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande nouvelle pour ce joueur de Guardiola ciblé par Xavi !

Publié le 16 novembre 2021 à 19h00 par H.G.

Tandis que le FC Barcelone est annoncé sur les traces de Raheem Sterling, Manchester City lui aurait adressé un message très clair en coulisses.

En pleine reconstruction, le FC Barcelone est annoncé sur les traces de nombreux joueurs pour renforcer différents secteurs de jeu. Pour ce qui est de l’attaque, le club catalan aimerait injecter du sang neuf sur ses ailes et ciblerait dans cette optique Raheem Sterling, dont le contrat à Manchester City expirera le 30 juin 2023. Et visiblement, l’international anglais passé par Liverpool va devoir rapidement trancher pour son avenir…

Manchester City adresse un ultimatum à Raheem Sterling