EXCLU - Mercato : Le PSG surveille Jonathan David (LOSC) !

Publié le 16 novembre 2021 à 16h50 par Alexis Bernard

Sur la liste des joueurs susceptibles de quitter le LOSC en cas de bonne offre, Jonathan David a du beau monde sur lui. Et notamment le PSG, qui surveille sa situation.

Au LOSC, les dirigeants sont à l’écoute. Le club a besoin de faire entrer de l’argent et toutes les offres seront étudiées. Comme révélé par le10sport.com , le dossier Renato Sanches pourrait animer le mercato hivernal (offre du Milan AC, gros intérêt d’Arsenal). Mais ce n’est pas tout. Jonathan David fait aussi l’objet de vifs intérêts…

Newcastle, l’Inter Milan et le PSG