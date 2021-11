Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, un autre départ à 0€ prend forme !

Publié le 16 novembre 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Xavi Simons semble avoir décidé de quitter le PSG à l'issue de la saison. Et plusieurs clubs, à l'image du FC Barcelone, seraient à l'affût pour saisir cette occasion.

En 2019, le PSG sautait sur l'occasion qui se présentait avec Xavi Simons, alors âgé de 16 ans. En effet, alors que le milieu de terrain néerlandais était présenté comme l'un des plus grands talents de La Masia du FC Barcelone. En attirant Xavi Simons libre, le PSG réalisait donc un très joli coup. Mais voilà, deux ans et demi plus tard, le milieu de terrain de 18 ans semble se poser des questions sur son avenir alors que son contrat s'achève en juin prochain. Il faut dire qu'il est très peu utilisé à Paris. Un choix que Mauricio Pochettino tentait récemment d'expliquer. « Est-ce qu'il y a une explication ? Oui, il y a une explication: on a 33 joueurs pros dans l'effectif. Les jeunes joueurs ont besoin de se montrer, ce n'est pas idéal de s'entrainer avec le groupe pro la semaine et le week-end de rester à la maison pour jouer à la playstation. Ils ont besoin de compétition, c'est pour cela que je le laisse à disposition des autres équipes (...) Le fait de jouer avec les jeunes lui fait se sentir important, et là il peut continuer à progresser. Notre travail passé parle pour lui-même, ce n'est pas que des mots. On aimerait pouvoir compter sur ces jeunes à l'avenir. Mais c'est un problème de la structure, qui fait que ces jeunes ont du mal à se faire une place », assurait l'entraîneur du PSG en conférence de presse. Suffisant pour convaincre Xavi Simons ?

Xavi Simons se dirige vers un départ