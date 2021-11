Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Arsenal est là pour Renato Sanches (Lille)

Publié le 16 novembre 2021 à 15h54 par Alexis Bernard

S’il est exact que le Milan AC a dégainé une offre pour Renato Sanches, le club italien n’est pas seul à vouloir récupérer la pépite portugaise du LOSC.

Chassé par le FC Barcelone, qui a trouvé un accord avec le joueur l’été dernier sans parvenir à convaincre le LOSC, Renato Sanches est désormais l’objet d’un match européen. Et c’est en Italie que la première attaque vient de sévir. Comme révélé par le Corriere dello Sport , le Milan AC a effectivement dégainé pour Renato Sanches. Le montant n’a pas filtré mais l’offre est bien sur le bureau lillois. Mais les Milanais ne seront pas seuls pour la bataille hivernale qui arrive…

Arsenal arrive fort

Selon nos informations, Arsenal est également très intéressé par Renato Sanches. Les Gunners ont déjà pris leur disposition pour faire connaître leur intérêt, au joueur et ses représentants comme aux dirigeants lillois. Contrairement au Milan AC, Arsenal n’a pas encore fait d’offre. Mais dans les semaines qui arrivent, le club anglais pourrait passer à l’attaque. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le Milan AC et Arsenal sont les plus actifs pour tenter de signer Renato Sanches à mi-saison. A l’écoute, Lille peut accepter si l’offre est jugée suffisante.