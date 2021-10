Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : L’aveu d’Olivier Létang sur l’avenir de Renato Sanches !

Publié le 16 octobre 2021 à 22h30 par La rédaction

Alors que plusieurs éléments ont quitté le LOSC l'été dernier, Renato Sanches aurait pu faire partie de cette liste. S'il est resté à cause de sa blessure au genou, le Portugais est toujours convoité et pourrait voir son départ se concrétiser prochainement. Au sein de la direction du club, on s'est montré très clair concernant l'avenir du milieu de terrain.

L’été a été mouvementé du côté du LOSC. Lors du dernier mercato estival, le champion de Ligue 1 a vu Mike Maignan, Luiz Araujo ou encore Christophe Galtier quitter le club. Renato Sanches aurait également pu faire partie de cette liste. Comme Olivier Letang l’avait affirmé en septembre dernier à La Voix du Nord, « Renato pouvait partir (…) Nous avions d’ailleurs quasiment trouvé un accord avec un très grand club mais sa blessure au genou a forcément changé les plans. ». Toujours convoité sur le marché des transferts, Renato Sanches pourrait néanmoins quitter Lille prochainement.

« Si une offre d’un grand club arrive, Renato pourra partir »