Barcelone - Malaise : Grande annonce sur le retour de Sergio Agüero !

Publié le 16 novembre 2021 à 18h10 par A.D.

Victime d'un malaise cardiaque en plein match, Sergio Agüero va être écarté des terrains au moins trois mois. Et alors qu'El Kun pourrait même être contraint de prendre sa retraite, Pedro Luis Ripoll, l'un des meilleurs traumatologues et spécialistes de la médecine sportive en Espagne, a lâché ses vérités sur son cas.

Touché par une arythmie cardiaque, Sergio Agüero va se soigner pendant trois mois avant de, peut-être, retrouver les terrains avec le Barça. En effet, El Kun pourrait être dans l'obligation de mettre un terme à sa carrière s'il n'est pas totalement rétabli. Lors d'un entretien accordé à El Confidencial , Pedro Luis Ripoll, l'un des meilleurs traumatologues et spécialistes de la médecine sportive en Espagne, a fait le point sur l'état de santé de Sergio Agüero.

«On ne parle pas ici d'une rechute, mais d'une élongation musculaire»