Barcelone - Malaise : Enfin une bonne nouvelle pour Xavi avec Ansu Fati !

Publié le 16 novembre 2021 à 17h10 par A.D.

Après une grave blessure, Ansu Fati a rechuté dernièrement. Mais à en croire Pedro Luis Ripoll, l'un des meilleurs traumatologues et spécialistes de la médecine sportive en Espagne, l'état de santé du numéro 10 du Barça ne serait pas inquiétant.

Victime d'une grave blessure, Ansu Fati a manqué de longs mois de compétition avant de revenir. Et malheureusement pour lui, le nouveau numéro 10 du FC Barcelone a rechuté peu de temps après son grand retour. Malgré tout, ce ne serait pas du tout le moment de paniquer pour Xavi, celui qui a pris la place de Ronald Koeman sur le banc du Barça. En effet, d'après Pedro Luis Ripoll, l'un des meilleurs traumatologues et spécialistes de la médecine sportive en Espagne, la nouvelle blessure d'Ansu Fati ne serait pas inquiétante.

«Ansu Fati est dans un processus positif de rétablissement»