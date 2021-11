Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie ahurissante de Florentino Pérez sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 16 novembre 2021 à 18h45 par H.G. mis à jour le 16 novembre 2021 à 18h47

Alors que le Real Madrid a échoué dans son projet de recruter Kylian Mbappé, Florentino Pérez a visiblement en travers de la gorge l'arrivée avortée de l'attaquant du PSG âgé de 22 ans.

À un an du terme de son contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé aurait pu rejoindre le Real Madrid au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts. Le club madrilène était effectivement passé à l’action pour l’enrôler en proposant jusqu’à 200M€ à l’écurie parisienne. Seulement voilà, cette dernière a toujours fermé la porte, et Kylian Mbappé honore donc actuellement la dernière année de son contrat dans la capitale française. Et quelques mois plus tard, Florentino Pérez conserve visiblement un souvenir amer de ce feuilleton tant il a effectué une saillie contre les « clubs qui appartiennent à des Etats » et qui refusent de vendre les joueurs. Et bien qu’il ne mentionne pas explicitement le PSG, le tacle adressé au club parisien a le mérite d’être assez clair…

« Maintenant vous donnez 200 millions et ils ne vous les vendent pas »