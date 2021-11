Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, tout est déjà décidé !

Publié le 16 novembre 2021 à 13h30 par A.M.

Selon la presse espagnole, l'issue du feuilleton Mbappé ne fait plus aucun doute. L'attaquant du PSG devrait bel et bien rejoindre le Real Madrid en fin de saison. Contrairement à ce qui a été avancé, le club merengue n'envisage pas d'offensive cet hiver.

L'avenir de Kylian Mbappé est l'un des dossiers brûlants du mercato. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain et une prolongation ne semble pas dans les tuyaux malgré la volonté du PSG de conserver son Champion du monde. Il faut dire que Kylian Mbappé révélait récemment avoir réclamé son départ cet été afin de rejoindre le Real Madrid, qui a transmis plusieurs offres allant de 160 à 200M€. Toutes refusées par le PSG. Kylian Mbappé se prononçait d'ailleurs une nouvelle fois sur son avenir samedi soir après son quadruplé inscrit avec l'équipe de France face au Kazakhstan (8-0). « Je ne sais pas, je ne sais pas encore (sourire). Je suis là. Cette saison, j’ai dit que j’ai passé cinq années extraordinaires, j’ai profité de chaque instant et je continue à le faire. Maintenant, plein de grandes choses vont venir, de grandes échéances, mais j’ai déjà parlé de cela », assurait-il au micro de TNT Sports . Pas de quoi rassurer les supporters du PSG.

Mbappé au Real en fin de saison, c'est bouclé