Mercato - PSG : Mbappé réclame déjà un transfert colossal... au Real Madrid !

Publié le 16 novembre 2021 à 9h15 par A.M.

Bien qu'il soit toujours un joueur du PSG, Kylian Mbappé ferait le forcing en coulisse pour que Paul Pogba l'accompagne au Real Madrid.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le club de la capitale à l'issue de la saison. Et pour cause, une prolongation ne semble pas dans les tuyaux ce qui lui permettra de discuter avec le club de son choix dès le 1er janvier afin de s'y engager libre à l'issue de la saison. Dans cette optique, le Real Madrid semble être l'unique option de l'attaquant du PSG qui a récemment reconnu avoir réclamé son départ cet été.

Mbappé veut Pogba au Real