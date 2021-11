Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a les idées claires pour l'avenir de Luka Modric !

Publié le 16 novembre 2021 à 9h10 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022, Luka Modric voit son avenir être incertain du côté du Real Madrid. Mais Florentino Pérez ne souhaiterait pas voir le Croate quitter le club madrilène lors du prochain mercato estival.

Arrivé au Real Madrid en 2012, Luka Modric s’est imposé au fil des années au sein du milieu de terrain du club madrilène. Joueur essentiel sous Zinédine Zidane, le Ballon d’Or 2018 garde toujours une aussi grande importance aux yeux de Carlo Ancelotti. Néanmoins, le Croate voit son contrat arriver à son terme en juin 2022 et pour le moment il n’a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. Cependant, Florentino Pérez aurait les idées claires pour l'avenir de Luka Modric.

Le Real Madrid veut prolonger Luka Modric