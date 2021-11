Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid aurait lâché une bombe sur Haaland en privé !

Publié le 16 novembre 2021 à 11h15 par A.M.

Convoité par de nombreux grands clubs européens dont le PSG et le Real Madrid, Erling Haaland devrait rejoindre la Premier League. C'est en tout cas ce qui se dit dans les coulisses de Bernabeu.

L'été prochain, Erling Braut Haaland devrait animer le marché des transferts. Et pour cause, le buteur norvégien affole les compteurs du côté du Borussia Dortmund et dispose d'une clause libératoire estimée à 75M€. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Erling Haaland est d'ailleurs la priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, si jamais ce dernier ne prolonge pas. Mais ce n'est pas tout puisque le Real Madrid rêve d'aligner le Norvégien aux côtés de Kylian Mbappé.

Le Real pense qu'Haaland ira en Premier League