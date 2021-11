Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un assaut hivernal du Real Madrid pour Mbappé ? La réponse !

16 novembre 2021

Alors qu’il avait été annoncé que le Real Madrid pourrait tenter de recruter Kylian Mbappé en janvier, cela ne serait en réalité pas d’actualité.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé prend clairement la direction d’un départ libre du PSG. En effet, rien ne laisse entendre pour l’heure qu’une prolongation de son contrat est sur les rails. Le Real Madrid se frotte logiquement les mains dans ce contexte, le club de la capitale espagnole rêvant de l’attirer dans son effectif depuis des années et ayant même effectué une tentative cet été. D’ailleurs, la presse espagnole annonçait ces derniers jours que les Merengue n’écartaient pas l’idée de revenir à la charge auprès du PSG au cours de la prochaine fenêtre hivernale des transferts.

Le plan du Real Madrid est d’enrôler librement Kylian Mbappé l’été prochain