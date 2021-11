Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’embarque dans une galère pour la succession de Mbappé…

Publié le 17 novembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Piste prise en considération par Leonardo et la direction sportive du PSG pour le remplacement de Kylian Mbappé, Karim Adeyemi ferait cependant saliver les plus grands clubs européens, à l’instar du FC Barcelone.

Ce n’est plus vraiment un secret à présent tant son nom revient avec insistance dans la presse dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Jeune international allemand de 19 ans, Karim Adeyemi impressionne avec le RB Salzbourg depuis le début de la saison et attirerait le regard des plus grandes formations du football européen. Du Bayern Munich au Borussia Dortmund en passant par le RB Leipzig et le FC Barcelone, le PSG serait donc contraint à livrer une rude bataille s’il souhaitait s’attacher les services d’Adeyemi afin de combler le potentiel départ de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain au PSG.

Le Barça supervise Adeyemi, et ses agents discutent !