Mercato - Real Madrid : Coup dur pour Eduardo Camavinga à Madrid ?

Publié le 17 novembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Le Real Madrid semblerait amplement satisfait des prestations de Luka Modric sous la tunique merengue au point de lui offrir une prolongation de contrat pour une saison supplémentaire. De quoi freiner l’obtention d’une place de titulaire régulier à Eduardo Camavinga dans l’entrejeu madrilène ?

Au cours de l’ultime journée du mercato estival, le Real Madrid officialisait la venue d’Eduardo Camavinga après avoir trouvé un accord avec le Stade Rennais pour le transfert de l’international français. Ayant tout juste soufflé sa 19ème le 10 novembre dernier, le milieu de terrain est régulièrement utilisé par Carlo Ancelotti, mais ne dispose pas encore d’une place de titulaire indiscutable, ce qui s’entend en raison de son jeune âge et surtout de la concurrence qui fait rage dans l’entrejeu du Real Madrid. Et il se pourrait qu’un obstacle reste sur la route de Camavinga pour un moment plus conséquent que prévu.

Modric sur le point de prolonger ?