Mercato - Real Madrid : Ça se précise pour ce dossier brûlant d'Ancelotti !

Publié le 17 novembre 2021 à 10h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Luka Modric devrait prolonger une nouvelle fois. En effet, la direction merengue et l'international croate voudraient poursuivre leur cohabitation et devraient très bientôt se rencontrer pour parapher un nouveau bail.

Alors que son contrat se terminait le 30 juin 2021, Luka Modric a prolongé d'une saison avec le Real Madrid. Sachant qu'il rend toujours de précieux services à la Maison-Blanche , l'international croate devrait très bientôt parapher un nouveau bail avec son club, et ce, malgré ses 36 ans. Comme l'a indiqué Fabrizio Romano sur son compte Twitter , le Real Madrid et Luka Modric devraient lancer les discussions pour un renouvellement de contrat dans les prochaines semaines.

Une prolongation inévitable pour Luka Modric ?