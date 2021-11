Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un énorme appel du pied !

Publié le 17 novembre 2021 à 4h45 par A.M.

Ancien joueur de Liverpool, Ian Rush verrait bien Kylian Mbappé s’engager avec les Reds en fin de saison.

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Kylian Mbappé semble se diriger vers un départ du club de la capitale. Dès le 1er janvier, il sera autorisé de discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Dans cette optique, le Real Madrid semble être le club le mieux placé pour l'attirer. Mais Ian Rush espère que Kylian Mbappé rejoindra plutôt Liverpool pour éventuellement remplacer Mohamed Salah.

Mbappé est attendu... à Liverpool