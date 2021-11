Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive déjà lancée pour le successeur annoncé de Mbappé !

Publié le 16 novembre 2021 à 23h45 par B.C.

Annoncé dans le viseur du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, Karim Adeyemi est également courtisé par le FC Barcelone, qui aurait déjà bougé ses pions il y a plusieurs mois.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé semble se diriger vers un départ libre à l’issue de la saison. Le club de la capitale doit donc se résoudre à se pencher dès maintenant sur sa succession, et plusieurs dossiers ont été ouverts par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Comme annoncé par le10sport.com, Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) sont notamment visés, tout comme Karim Adeyemi. À 18 ans, l’international allemand impressionne au Red Bull Salzbourg, au point d’apparaître sur la short-list de la plupart des cadors européens, à l’instar du FC Barcelone qui serait déjà passé à l’action.

Le Barça ne lâche pas Karim Adeyemi