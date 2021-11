Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se bouscule déjà pour Xavi Simons !

Publié le 16 novembre 2021 à 22h45 par A.M.

Alors qu'il semble envisager un départ en fin de saison, Xavi Simons aurait déjà plusieurs pistes pour rebondir s'il décide de quitter le PSG.

Au PSG, la gestion des joueurs en fin de contrat est au coeur des préoccupations de Leonardo. Il y a bien évidemment Kylian Mbappé, convoité par le Real Madrid, mais le cas Xavi Simons devrait également faire parler dans les prochaines semaines. Et pour cause, alors que l'optimisme régnait pour une prolongation, le jeune milieu de terrain néerlandais aurait mis les négociations en stand by compte tenu de son faible temps de jeu depuis son arrivée au PSG en 2019.

Plusieurs clubs sont à l'affût pour Xavi Simons